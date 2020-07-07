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في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا

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في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.. حصيلة الإصابات 245688

في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.

وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ووفق " اليوم" حسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصاباً في حالة صحية حرجة.


وأشارت الوزارة إلى أن 19 إقليماً إيرانياً من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.

وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم وهي: طهران، وغلستان، والبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان، وبلوشيستان، وأصفهان، ومازندران، وأردبيل، في حالة تأهب؛ جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.وزارة الصحة الإيرانية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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