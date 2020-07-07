"مساعي النسائية" تنهي مبادرة "حصاد الوعي"

★ ★ ★ ★ ★

استفاد منها 5656 شحصًا.. لتطوير المهارات الحياتية

أنهت جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة (حصاد الوعي)، التي شاركت فيها بـ 18 مدربًا معتمدًا، وخمسة فرق عمل، وثلاث متطوعات، بمجموع 30 ساعة وبمدة 21 يومًا.

وتهدف المبادرة التي استفاد منها 5656 شحصًا إلى تطوير المهارات الحياتية المختلفة، وتوسيع مدارك ومعلومات المستهدف، و برمجة أفكاره من جديد، والاستفادة من توجيه إمكاناته ومهاراته.

وحصدت جمعية مساعي الخيرية النسبة الأكبر من الجمعيات المستفيدة من المبادرة، تليها جمعيات البر، ثم جمعية إنسان الخيرية، والضمان الاجتماعي، ومؤسسة أريس، وأخيرًا ملتقى الخير.جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة حصاد الوعي