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لجنة إصلاح ذات البين بالباحة: عالجنا 1800 قضية خلال عام

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لجنة إصلاح ذات البين بالباحة: عالجنا 1800 قضية خلال عام لجنة إصلاح ذات البين بالباحة: عالجنا 1800 قضية خلال عام
أمير المنطقة اطلع على جهودها خلال استقباله لرئيسها بالإمارة

لجنة إصلاح ذات البين بالباحة: عالجنا 1800 قضية خلال عام

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس إدارة لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة ، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعاً متحاباً، ونابذاً لعوامل الفرقة والشحناء، منوهاً سموه بالدور الرائد للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة في حل الكثير من قضايا المجتمع الواردة إليها .

جاء ذلك خلال استقباله بديوان الإمارة اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة الباحة محفوظ بن عبدالله الغامدي، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات.

واستعرض "الغامدي" أعمال اللجنة خلال هذا العام 1441هـ، حيث وصل عدد القضايا التي تولتها اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمحافظات إلى ٣٤٣٧ قضية، وتم الصلح في ١٨٠٧ قضايا، بنسبة ٧١٪.

وأوضح أن القضايا التي تم معالجتها شملت قضايا الخلافات الزوجية والعقار والأراضي والقضايا الاجتماعية والأسرية .

كما استعرض "الغامدي" مشروع الخدمة الإلكترونية للجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة، الذي يهدف إلى تقديم الاستشارات إلكترونياً وتفعيل دور التواصل الإلكتروني بين اللجنة والمجتمع بطرق سهلة وميسرة .

وأشاد أمير المنطقة بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، منوهاً بدور جميع الجهات الحكومية المعنية في مساندة اللجنة للقيام بمهامها وأهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين.

وقد حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري .الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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