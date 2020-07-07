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ندوة افتراضية غداً عن "تقرير الحالة الثقافية في المملكة".. ملامح وإحصائيات

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ندوة افتراضية غداً عن "تقرير الحالة الثقافية في المملكة".. ملامح وإحصائيات ندوة افتراضية غداً عن "تقرير الحالة الثقافية في المملكة".. ملامح وإحصائيات
بمشاركة رؤساء الهيئات الثقافية لمناقشة تأثيراته المعرفية على الوسط الثقافي المحلي

ندوة افتراضية غداً عن

تنظم وزارة الثقافة ندوة افتراضية؛ لمناقشة "تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية 2019م: ملامح وإحصائيات" بمشاركة عدد من رؤساء الهيئات الثقافية، وذلك في تمام التاسعةٍ من مساء يوم غدٍ الأربعاء 8 يوليو 2020م. وسيتم خلالها تناول التقرير وأهدافه وتأثيراته المعرفية على الوسط الثقافي المحلي.

وكانت وزارة الثقافة قد نشرت التقرير بنسخته الكاملة عبر موقعها ومنصاتها الرقمية، متضمناً معلومات وإحصائيات عن واقع النشاط الثقافي السعودي في المملكة حتى نهاية العام 2019م.

وسيشارك في الندوة الافتراضية التي ستبث عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على "يوتيوب"، أربعة رؤساء تنفيذيين للهيئات الثقافية، وهم: الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم والدكتورة سمية السليمان، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، والرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف القحطاني، في حوارٍ موسع يُديره المذيع خالد العقيلي.

وستستعرض الندوة أبرز المؤشرات والأرقام التي جاءت في التقرير، والواقع الثقافي للقطاع الفرعي حسب تخصص كل متحدث، وأهمية التقرير بوصفه نقطة انطلاق لتطوير القطاع الثقافي بمختلف اتجاهاته ومساراته.وزارة الثقافة المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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