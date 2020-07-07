أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية -
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
النائب عاطف مخاليف يشرح تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدير التنفيذي لـ"القدية": مستمرون في مشاريع البنية التحتية الرئيسة

Print
المدير التنفيذي لـ"القدية": مستمرون في مشاريع البنية التحتية الرئيسة المدير التنفيذي لـ"القدية": مستمرون في مشاريع البنية التحتية الرئيسة
"الحبيس" قدّم الشكر لشركاء المشروع على الدعم والالتزام في هذه الفترة

المدير التنفيذي لـ

أكد المدير التنفيذي لتطوير مشروع القدية سلمان الحبيس، شعوره بالفخر باستمرار مشاريع البنية التحتية الرئيسة في القدية.

وقال "الحبيس" من خلال حساب مشروع القدية على "تويتر": "نحن فخورون بأننا مستمرون في مشاريع #البنية_التحتية الرئيسية لدينا في #القدية، ونشكر شركاءنا على دعمهم خلال هذه الفترة لمشاريع تهيئة الموقع والتزامهم". سلمان الحبيس، المدير التنفيذي لتطوير المشروع.

وتعد القدية وجهة مستقبلية جديدة مستوحاة من تراث المملكة العريق لترسم ملامح مستقبل جديد للرياض فعلى مشارف الرياض، تتربع القدية في موقع مهيب يختصر حكاية قرون من الزمن وستساهم القدية بتحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 والتي من ضمنها دفع عجلة التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل، وتعزيز ثقافة إطلاق الشركات الناشئة، ودعم الشباب، وتمكين المرأة ومضاعفة الإنفاق الأسري على الترفيه.

القدية وجهة متكاملة، ستصبح بمثابة عاصمة للترفيه والثقافة والفنون في المملكة، حيث تُبنى على خمس ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة وتدعم هذه الركائز الخمس وحدة الخدمات العقارية والمجتمعية التي ستساهم في تأسيس مجتمع مزدهر يضم خمسة آلاف وحدة سكنية.

وتأسست شركة القدية للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ 10 مايو، 2018. مملوكة حالياً بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وتقدم القدية العديد من الفرص للمستثمرين. وتشمل أولويات الشراكة كلاً من المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومزودي خدمات الرعاية الصحية.مشروع القدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

شبكة عيون الإخبارية