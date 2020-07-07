الفراية : بدء التسجيل للمرحلة الرابعة لعودة الأردنيين من الخارج

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جى بي سي نيوز :- قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، إن عملية إعادة الأردنيين من الخارج مستمرة وتم لغاية الآن إعادة ما يزيد على 20 ألف اردني على ثلاث مراحل، مشيرا الى أن المرحلة الثالثة انتهت قبل نحو أسبوع وتم خلالها إعادة نحو 7 آلاف مواطن.

وأضاف الفراية في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، إن التسجيل للمرحلة الرابعة من عودة الأردنيين بدأ يوم أمس السبت، وبدأ الحجز على رحلات الملكية الأردنية من 11 دولة، وستكون أولى الرحلات الجويّة يوم 10 تموز بالنسبة للقادمين جوا، والمرحلة المقبلة من عودة الأردنيين برّاً ستكون اعتبارا من 10 تمّوز لمدة ثلاثة أيام، وتشمل دول سوريا والسعودية وفلسطين والعراق، ومن المتوقع ان تشمل نحو 500 شخص.

وأشار الفراية إلى أن عدد الإصابات في المرحلة الثالثة للقادمين من الخارج كان كبيرا حيث سجل 195 اصابة وهذا يساوي ضعف أعداد المصابين في المرحلتين الاولى والثانية، وتسبب ذلك بتأخير عملية فك الحجر الإلزامي عن بعض المحجورين في الفنادق والبحر الميت، مشيرا إلى وجود ألفي شخص ما زالوا في مناطق الحجر الصحي الإلزامي ضمن المرحلة الثالثة.

وفيما يتعلق بفتح المطار، أوضح الفراية ان اللجنة المشكلة لهذه الغاية لا زالت تدرس الإجراءات المطلوبة من الأشخاص القادمين للمملكة، مبينا انه إذا تم السماح بعودة الحركة الجوية مع دولة معينة فسوف يتم معاملة الأردنيين المقيمين فيها بنفس الشروط.

وأكد انه لا تغيير على شروط العودة لغاية الآن ولا زالت نفسها الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما والحجر المنزلي لمدة 14 يوما.