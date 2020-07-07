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إطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية.. منصة "زراعي"

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إطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية.. منصة "زراعي" إطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية.. منصة "زراعي"
في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها والإسهام في رفع كفاءة العمل

إطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية.. منصة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لمشاريع الثروة النباتية، في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر منصة "زراعي" تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة خضار متنوعة مكشوفة، و10 خدمات لمشاريع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتشمل الخدمات تسجيل تراخيص حالية مبدئية وإنشائية وتشغيلية، وخدمات طلب تراخيص مبدئية وإنشائية وتشغيلية، إضافة إلى خدمات التجديد ونقل الملكية والإلغاء والتوسعة للتراخيص التشغيلية الصادرة.

ودعت، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد ونقل الملكية والإلغاء والتوسعة للتراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، وتعمل على إطلاق مزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة زراعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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