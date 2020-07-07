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"المواصفات": نشر 7 أوراق علمية سعودية في "المترولوجيا" الدولية

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"المواصفات": نشر 7 أوراق علمية سعودية في "المترولوجيا" الدولية "المواصفات": نشر 7 أوراق علمية سعودية في "المترولوجيا" الدولية
تركزت حول مختبرات كل من "القوة والضغط والكتلة والجاذبية"

أعلنت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة عن نجاح المركز الوطني للقياس والمعايرة في نشر سبع أوراق علمية سعودية في مجلة المترولوجيا التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM"، بواقع ورقتين لكل من مختبر القوة، ومختبر الضغط، ومختبر الكتلة بالإضافة إلى ورقة علمية واحدة لمختبر الجاذبية.

ويأتي نشر هذه الأوراق بعد مشاركة مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة في عدد كبير من المقارنات الدولية التي نظمها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM" والمنظمات الإقليمية للمترولوجيا مثل المنظمة الأوربية "EURAMET" ومنظمة آسيا- الباسيفيك "APMP" ومنظمة دول شرق أوروبا "COOMET".

وتهدف هذه المقارنات إلى إثبات جدارة معاهد القياس الوطنية في الحفاظ على الخصائص المترولوجية لمعايير القياس الوطنية التي تحتفظ بها واستخدامها في معايرة المعايير المرجعية في المختبرات الخاصة والعامة لإمدادها بالإسناد المترولوجي لنتائج قياساتها إلى وحدات النظام الدولي "SI".

ويتم نشر نتائج هذه المقارنات على الموقع الإلكتروني للمكتب الدولي لإتاحتها للعالم للاطلاع عليها ومعرفة حالة الإسناد في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول عند احتياجه في التبادل التجاري بين الدول.

ويتولى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس نشر نتائج المقارنات كأوراق بحثية في مجلته العلمية مترولوجيا "Metrologia" وهي دورية علمية رفيعة المستوى يطلع عليها خبراء علم القياس والمعايرة والمهتمين به في العالم؛ وذلك لأن نتائج هذه البحوث توفر الثقة في القدرات البحثية المترولوجية للدول لدى الأطراف المهتمة.

يشار إلى أنه لا يمكن النشر في مجلة Metrologia إلا للمعاهد التي حصلت قدراً كبيرًا من الخبرة وبلغ منسوبوها مستويات فنية وعلمية عالمية.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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