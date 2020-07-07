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أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأحياء بـ "أم القرى" ينعون "هريدي"

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أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأحياء بـ "أم القرى" ينعون "هريدي" أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأحياء بـ "أم القرى" ينعون "هريدي"
وُجد متوفى داخل شقته بمكة والجهات الأمنية لا تزال تجري تحقيقاتها في الواقعة

أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأحياء بـ

نعى عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى وطلاب قسم الأحياء بالجامعة؛ الدكتور جمال هريدي الأستاذ بقسم الأحياء بكلية العلوم التطبيقية بالجامعة، الذي وافته المنية، مساء أمس الإثنين داخل مقر سكنه بحي العزيزية بمكة المكرّمة.

وكتب حساب طلاب قسم الأحياء بجامعة أم القرى في تغريدة نعى فيها عضو هيئة التدريس بالجامعة "هريدي"، وهو مصري الجنسية، ‏ببالغ الأسى والحزن، وصلنا خبر وفاة دكتورنا بقسم الأحياء بكلية العلوم التطبيقية ذي الخلق الجميل الدكتور جمال هريدي، اللهم ارحمه واغفر له واجبر مصاب أهله.

وكانت شرطة العاصمة المقدّسة ممثلة بشرطة العزيزية، قد باشرت أمس الإثنين العثور على دكتور يعمل بجامعة أم القرى، متوفى داخل شقته، بحي العزيزية بمكة المكرّمة، بعد ورود بلاغ للجهات الأمنية من شخص، يفيد بتغيُّب دكتور يعمل بجامعة أم القرى.

وبعد الاتصال على جوّاله أكثر من مرة، وطرق باب شقته، لا مجيب، وبناءً عليه باشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ في إحدى العمائر السكنية بحي العزيزية، وتم فتح الباب بالقوة.

وبعد العثور عليه تم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر واتضح أنه متوفَّى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الحالة إلى مركز شرطة العزيزية؛ ليتولى التحقيق في الحادثة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.جامعة أم القرى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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