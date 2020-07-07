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اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة العظمى

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اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة العظمى اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة العظمى
عمل صحفيًّا متخصصًا بمواضيع التعاون العسكري التقني وبرامج الفضاء

اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة العظمى

اعتُقل إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، اليوم الثلاثاء، بتهمة الخيانة.

وقالت الوكالة: إن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي.

وأكدت المصادر أن اعتقال سافرونوف لا يتعلق بعمله في وكالة الفضاء الروسية التي عُيّن فيها منتصف مايو الماضي؛ بل ربما بعمله السابق حينما كان صحفيًّا في صحفية "كومرسانت" الروسية متخصصًا في مواضيع التعاون العسكري التقني وبرامج الفضاء.

ووفق " اليوم" قالت الوكالة: "قامت هيئات التحقيق الروسية اليوم، باحتجاز سافرونوف مستشار المدير العام لشرك روس كوسموس".

وأكدت الشركة الحكومية، أن التهمة وُجهت ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي- الخيانة العظمى.

وشددت وكالة الفضاء الروسية على أن التحقيق لا يزال مستمرًا.

وأعربت الوكالة، عن استعدادها التام، لتقديم كل أنواع المساعدة لهيئات التحقيق.روسيا وكالة الفضاء الروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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