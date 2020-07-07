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"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية
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السبت 11 يوليو 2020 09:15 صباحاً
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي
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السبت 11 يوليو 2020 08:46 صباحاً
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي
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السبت 11 يوليو 2020 08:30 صباحاً
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه
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السبت 11 يوليو 2020 08:28 صباحاً
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة
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السبت 11 يوليو 2020 08:28 صباحاً
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟
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السبت 11 يوليو 2020 08:28 صباحاً
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا
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السبت 11 يوليو 2020 08:28 صباحاً
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد
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السبت 11 يوليو 2020 08:27 صباحاً
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد
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السبت 11 يوليو 2020 08:26 صباحاً
النائب عاطف مخاليف يشرح تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
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السبت 11 يوليو 2020 08:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
ما هي مخاطر الذهاب إلى حانة أثناء جائحة فيروس كورونا؟
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 07 يوليو 2020 11:07 صباحاً
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