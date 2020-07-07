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"شؤون الحرمين" تعلن توافر عدد من الوظائف الشاغرة والتقديم إلكتروني

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"شؤون الحرمين" تعلن توافر عدد من الوظائف الشاغرة والتقديم إلكتروني "شؤون الحرمين" تعلن توافر عدد من الوظائف الشاغرة والتقديم إلكتروني
لحملة الماجستير والدكتوراه في 3 تخصصات عن طريق نقل الخدمات أو الترقية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من الوظائف لحملة الماجستير في التخصص التالي (باحث قانوني) بالمرتبة الثامنة، ولحملة الدكتوراه في التخصصين التاليين: (أخصائي علاقات عامة، وأخصائي تطوير إداري) بالمرتبة التاسعة، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.

وقالت: يشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية (أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، توافر الخبرات المناسبة، ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توافر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية).

وتابعت: يكون التقديم من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط (www.gph.gov.sa)، علماً أن التقديم بدأ من تاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ إلى ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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