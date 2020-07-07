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"الصحة": 122 % نسبة زيادة أسرّة العناية المركزة في القنفذة

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"الصحة": 122 % نسبة زيادة أسرّة العناية المركزة في القنفذة "الصحة": 122 % نسبة زيادة أسرّة العناية المركزة في القنفذة
ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات القنفذة بنسبة 122 %، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وبما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته وزارة الصحة أخيراً عن إضافة 2199 سريراً للعناية المركزة، خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا المستجد.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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