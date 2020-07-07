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القصيم.. 13 ألف جولة رقابية تصادر أطنان أطعمة فاسدة وتغلق 36 منشأة

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القصيم.. 13 ألف جولة رقابية تصادر أطنان أطعمة فاسدة وتغلق 36 منشأة القصيم.. 13 ألف جولة رقابية تصادر أطنان أطعمة فاسدة وتغلق 36 منشأة
فيما أغلقت الأمانة وبلدياتها 28 صالونًا ومشغلًا نسائيًّا خلال الشهر الجاري

القصيم.. 13 ألف جولة رقابية تصادر أطنان أطعمة فاسدة وتغلق 36 منشأة

أسفرت الجولات الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلدياتها على المنشآت الغذائية الأسبوع الماضي، عن مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك من خلال 13.387 جولة رقابية، إضافة لإغلاق 36 منشأةً ضمن إجراءات مكافحة ، وتحرير 1651 مخالفة وإشعارًا؛ حيث تأتي هذه الجولات بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وتواصل الأمانة وبلديات المنطقة الأعمال الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية؛ بهدف تطبيق البروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية لمكافحة فيروس كورونا؛ حيث أغلق خلال الشهر الجاري 28 صالونًا ومشغلًا نسائيًّا على مستوى المنطقة؛ وذلك بعد رصد مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية.

ودعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم (940) على مدار الساعة، أو تقديم البلاغات عبر تطبيق "بلدي 940" على الأجهزة الذكية.أمانة منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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