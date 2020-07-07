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أمطار اليابان.. السفارة تواصل المتابعة والسلطات المحلية تبلغ 1.3 مليون بإخلاء منازلهم

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أمطار اليابان.. السفارة تواصل المتابعة والسلطات المحلية تبلغ 1.3 مليون بإخلاء منازلهم أمطار اليابان.. السفارة تواصل المتابعة والسلطات المحلية تبلغ 1.3 مليون بإخلاء منازلهم
دعت السعوديين إلى متابعة التعليمات الرسمية المتعلقة بالكوارث والاتصال بها عند أي طارئ

أمطار اليابان.. السفارة تواصل المتابعة والسلطات المحلية تبلغ 1.3 مليون بإخلاء منازلهم

قالت السفارة في اليابان، إنها تواصل متابعة آثار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة داخل #اليابان.

وأوصت السفارة المواطنين بمتابعة تعليمات السلطات الرسمية المتعلقة بالكوارث، وقالت: في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل: 09055833862 - 0335895242.

وكشفت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ نحو 1.3 مليون شخص بإخلاء منازلهم في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط أمطار لا تنقطع أسفرت حتى الآن عن مقتل 50 شخصاً.

وأكدت السلطات وفاة امرأة 87 عاماً بعد العثور على جثتها في منزلها الذي غمرته المياه بمدينة أوموتا ليل الإثنين الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الموسمية إلى 50 شخصاً منذ يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن مياه الفيضانات غمرت مركزَي إجلاء مؤقتين في المدينة كان فيهما ما يقرب من 200 شخص، وفقاً لكيودو.

ووفق "الألمانية" أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً طارئاً من أمطار غزيرة في مقاطعات: ساغا، وناغازاكي، وفوكوكا في كيوشو يوم الإثنين، داعية السكان إلى أقصى درجات الحذر.

ولا يزال 11 شخصاً في عِداد المفقودين بعد انهيارات أرضية، وفيضانات سبّبتها الأمطار التي ضربت مناطق ريفية في كوماموتو خلال مطلع الأسبوع.. ويعرقل الطقس عمليات البحث والإنقاذ.السفارة السعودية في اليابان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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