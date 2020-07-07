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أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بالمغادرة وتهدِّد بمنع الدخول وإلغاء التأشيرات والترحيل

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أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بالمغادرة وتهدِّد بمنع الدخول وإلغاء التأشيرات والترحيل أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بالمغادرة وتهدِّد بمنع الدخول وإلغاء التأشيرات والترحيل
القواعد الجديدة فُرضت على الدارسين المسجَّلين بالمدارس والبرامج المتاحة عن بُعد

أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بالمغادرة وتهدِّد بمنع الدخول وإلغاء التأشيرات والترحيل

أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تسمح للطلاب الأجانب المبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجلين في مؤسسات تعليمية، تقدِّم حصصها التعليمية عن طريق الإنترنت.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة الهجرة الأمريكية في بيان صحفي أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تُصدر تأشيرات للطلاب المسجلين في المدارس أو البرامج التي تكون متاحة بالكامل عبر الإنترنت عند استئناف الدراسة هذا العام، ولن تسمح الجمارك الأمريكية وحماية الحدود لهؤلاء الطلاب بدخول الولايات المتحدة.

وقالت في البيان: "يجب على الطلاب الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة والمسجلين في مثل هذه البرامج مغادرة البلد، أو اتخاذ تدابير أخرى، مثل الانتقال إلى مؤسسات تعليمية تلزم الطلاب بالحضور للبقاء داخل البلاد في وضع قانوني". مشيرة إلى أن كل مَن يخالف تلك الأمور سيكون عرضة للعقوبات، وإلغاء التأشيرة، والترحيل.

وتنطبق القواعد الجديدة على الأشخاص الذين يحملون تأشيرات F-1 ، سواء طلابًا في المدارس الثانوية، أو الكليات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة. وكذلك يشمل القرار الطلاب الذين يحملون تأشيرات M-1 (تأشيرة البرامج المهنية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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