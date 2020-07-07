أخبار عاجلة

ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
النائب عاطف مخاليف يشرح تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم -
عمرو أديب يشيد بهنا الزاهد: قالت حاجة مهمة كل بنت سايقة حد بيتحرش بيها لفظيا تطلع الموبايل وتصوره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمين المدينة" يتفقد الأحياء ويلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين

Print
"أمين المدينة" يتفقد الأحياء ويلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين "أمين المدينة" يتفقد الأحياء ويلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين
"البليهشي" وجّه بسرعة معالجة الملاحظات التي وقف عليها

تفقد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي يوم أمس العديد من الأحياء في المدينة المنورة وذلك للوقوف على متطلبات المواطنين والتي تصل له عبر "قنوات التواصل" التي أطلقها الأمين قبل عدة أسابيع، فيما وجّه بسرعة معالجة جميع الملاحظات التي وقف عليها.

وقال أحد المغردين ‏شكرًا أمين المدينة المنورة

‏⁦‪@fahadbuliheshi⁩ وعدت وأوفيت، مجرد تجاوبك ووقوفك على الحي بنفسك 80 % من الحل بإذن الله لأن من رأى ليس كمن سمع، كما زف الزميل الإعلامي دخيل الأحمدي بشارة لأهالي حي ت 6 من أمين منطقة المدينة المنورة قال فيها بعد لقائنا مساء أمس وخلال جولته في الحي أكد لنا الأمين أن الاثنين القادم تبدأ أعمال السفلتة والأرصفة في الحي.

يُذكر أن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي دشن قنوات التواصل لإبداء آراء ومقترحات والمشاركة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بالمنطقة، فيما يتلقى أمين المدينة في اليوم الواحد ما يقارب 60 رسالة عبر القنوات، كما بلغ عدد التواصل نحو 700 رسالة كمقترحات وشكاوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

شبكة عيون الإخبارية