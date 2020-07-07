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"تركي بن طلال" يفتتح سوق "خيرات عسير" بممشى وسط أبها

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يهدف لتسويق منتجات المزارعين المتضررين من جائحة كورونا

افتتح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، سوق مشروع "خيرات عسير" مساء أمس الاثنين بممشى وسط أبها، ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير.

وفي التفاصيل، يهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وتشمل مهام مشروع خيرات عسير تسويق المنتجات المحلية ومنع تكدس وتلف المحاصيل الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية وغير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة.

ويهدف إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة يعرضون منتجات محاصيلهم الزراعية ما بين الحبوب والعسل والفواكه والخضار ومنتجات المشاتل الزراعية المتنوعة من الورود والنباتات العطرية التي تشتهر بها عسير، ويستقبل سوق خيرات عسير زواره من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء بخدمات متكاملة وأجواء تسويقية مختلفة يستمتع فيها الزائر بعروض لوسائل الزراعة القديمة، ومنتجات صنع في عسير، وركن خاص للمطاعم، ومنصة للعروض الشعبية، وأكشاك التثقيف الزراعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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