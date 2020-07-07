بينهم القحطاني وعسيري.. بريطانيا تفرض عقوبات على ٢٠ سعوديًّا بسبب خاشقجي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عطايا:

أعلنت الحكومة البريطانية فرض أول عقوبات بموجب نظام عقوبات جديد، طالت 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في "انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة"، بينهم سعوديين وروس.

ووفقًا لموقع الحكومة البريطانية، فرضت لندن عقوبات على ٢٠ سعوديًّا، الاثنين، بتجميد أرصدتهم في البنوك البريطانية، ومنعهم من دخول البلاد.

واتهمت المملكة المتحدة السعوديين بالتخطيط والاشتراك في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في سفاره بلاده بإسطنبول.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن العقوبات تستهدف 20 مواطنا سعوديا تقول بريطانيا إنهم ضالعون في مقتل خاشقجي، لتسير بذلك على نهج دول غربية أخرى فرضت عقوبات على المسؤولين هناك.

ونشر موقع الحكومة البريطانية، أسماء ٢٠ مواطنًا سعوديًّا، هم:

مفلح شايع المصلح، أحد موظفي القنصلية.

سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي.

أحمد حسن عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأسبق.

ماهر عبدالعزيز مطرب، وهو عقيد سابق بالاستخبارات السعودية.

محمد سعد الزهراني.

بدر لافي العتيبي.

أحمد عبد الله المزيني، أحد العاملين في القنصلية السعودية بإسطنبول.

سيف سعد القحطاني.

محمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول.

مشعل سعد البستاني.

خالد العتيبي.

تركي مشرف الشهري، ضابط استخبارات سعودي سابق.

صلاح الطبيقي.

وليد عبد الله الشهري.

مصطفى محمد المدني.

عبدالعزيز محمد الحساوي.

نايف حسن العريفي.

منصور عثمان أباحسين ضابط سابق.

طاهر غالب الحربي.

فهد شبيب البلوي.

وعلى نحو مُغاير لنظام العقوبات التقليدي الذي يستهدف دولة بكاملها، تعد هذه أول مرة تفرض فيها المملكة المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو مؤسسات لضلوعهم بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني. وترى المملكة أنه يمنحها إمكانية اتخاذ إجراءات باستقلالية عن حلفائها، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.