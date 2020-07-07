الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية | #من_مصر

تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد
-
الخميس 09 يوليو 2020 05:13 صباحاً
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر
-
الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر
-
الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية | #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:50 صباحاً
78
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر
CBC Egypt
الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر
CBC Egypt
الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر
CBC Egypt
الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
مساعد وزير التنمية المحلية: تم استرداد أكثر من 4.6 مليون متر مربع من مخالفات البناء على أراضي الدولة
CBC Egypt
الخميس 09 يوليو 2020 01:13 صباحاً
السابق
هيئات الدولة جميعا تنعى الفريق محمد العصار وزير الانتاج الحربي | #من_مصر
التالى
الصرف فورا.. تحويل 4 مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين للأردن لبنك القاهرة
Tweets by @3yonNews