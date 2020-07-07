إنجاز مشروع بوابة طريق المدينة - القصيم يعبر عن المكانة التاريخية
يتميز بطابعه المعماري ذي التصميم الفريد وبمظلة تحمل كلمة التوحيد
يأتي إنجاز تصميم بوابة المدينة طريق المدينة المنورة – القصيم، ليعبّر عن المكانة التاريخية ويدل على موقع الوصول للمدينة المنورة.
ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن الرؤية المستقبلية للتطوير الشامل للمدينة المنورة وقد غردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها في"تويتر" حيث إن هيئة تطوير المدينة المنورة أنجزت مشروع بوابة طريق المدينة - القصيم الذي يتميز بطابعه المعماري المميز ذي تصميم فريد وبمظلة تحمل كلمة التوحيد.