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عمرو أديب يعلق على بيان النيابة بشأن أحمد بسام ذكي: بيان جنائي وأخلاقي وكان يمكن ان نجد قضية متكاملة

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