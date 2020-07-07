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تورُّط إيراني يلوح.. مسؤول بميليشيا حزب الله العراقية هدَّد "الهاشمي" قبل مقتله

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تورُّط إيراني يلوح.. مسؤول بميليشيا حزب الله العراقية هدَّد "الهاشمي" قبل مقتله تورُّط إيراني يلوح.. مسؤول بميليشيا حزب الله العراقية هدَّد "الهاشمي" قبل مقتله
السفارة الأمريكية في بغداد دعت حكومة العراق للكشف عن القتلة

تورُّط إيراني يلوح.. مسؤول بميليشيا حزب الله العراقية هدَّد

بعدما أفادت مصادر عراقية بأن المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي كان قد تعرَّض سابقًا لتهديدات من ميليشيات موالية لإيران أكد مقربون من الراحل في تصريح إلى موقع أمريكي صحة هذه المعلومات، وفقًا لـ"العربية نت".

وفي التفاصيل، قال مقربون من "الهاشمي" إن مسؤول الأمن في ميليشيا حزب الله العراقية كان قد وجَّه تهديدًا للهاشمي قبل اغتياله. وأوضح الموقع الأمريكي أن عضوًا في مجلس شورى كتائب حزب الله، المدعو حسين مؤنس، ويعمل مستشارًا أمنيًّا وعسكريًّا في الميليشيا، كان قد وجَّه تهديدًا للهاشمي، مشيرًا إلى أن مهمة يونس هي إيصال رسائل تهديد للمسؤولين والناشطين، وكشف معلومات استخباراتية محددة.

بدوره، كشف مسؤول عسكري أمريكي سابق لـ"العربية" عن وجود اشتباه يحوم حول ميليشيا "العصائب"، وميليشيات "حزب الله"، وراء عملية الاغتيال.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد العراقية للكشف عن قتلة الهاشمي.

يُشار إلى أن الهاشمي كان قد قُتل قبل ساعات على يد مجهولين بعد مقابلة تلفزيونية، تحدث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية. وقد وقع الهجوم أمام بيته.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الاثنين بتسليم قتلة الهاشمي، وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن حكومته ستوقف مشهد الاغتيالات في البلاد، وأن السلطات ستعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط. مؤكدًا أن الهاشمي كان صوتًا مساندًا لقوة العراق ضد الإرهاب.

وأحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، وخصوصًا أن الراحل كان قد غرد قبل نحو ساعة من اغتياله على حسابه بموقع تويتر، وتحدث عن الوضع في العراق.

يُشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق كان قد أطل برأسه مجددًا في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار المستجد؛ إذ شهد مارس الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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