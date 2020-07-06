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بلدية "عزيزية جدة" تداهم 3 منازل شعبية مهجورة تخزن الخضار والفواكه

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إزالة 13 عربة وتسليم المضبوطات للجمعية الخيرية ومداهمة موقع لتجمع الباعة الجائلين

بلدية

داهمت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، وبدعم أمني من شرطة محافظة جدة، ثلاثة منازل شعبية مهجورة، أحدها بحي العزيزية واثنان بحي مشرفة، تخزن خضراوات وفواكه، وتديرها عمالة وافدة، كما داهمت موقعاً لتجمع باعة جائلين للخضار والفواكه.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الكميات التي تمت مصادرتها تقدر بحوالي 21 طناً من الخضار والفواكه، وكذلك 17 ميزاناً، وذلك بعد رصدها من قبل المراقبين، كما تمت إزالة 13 عربة وتسليم المضبوطات للجمعية الخيرية حسب المتبع، وكذلك تم مداهمة موقع آخر لتجمع باعة جائلين بحي العزيزية.


وأضاف الزهراني أن الفرق تمكنت من مداهمة المواقع بعد رصدها، وضبط الكميات قبل توزيعها للباعة الجائلين، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع مشيراً بأنه لا تهاون في ذلك.

وأكد حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة السكان، ومنع تفشي .

بلدية

بلدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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