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لبنان يسجل 4 حالات انتحار خلال 24 ساعة

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لبنان يسجل 4 حالات انتحار خلال 24 ساعة لبنان يسجل 4 حالات انتحار خلال 24 ساعة

جي بي سي نيوز:- قالت وسائل إعلام لبنانية السبت، إن شخصين جديدين أقدما على الانتحار، ما يرفع إجمالي الحالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى أربع حالات.

وأطلق مواطن لبناني النار على نفسه جنوب البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي، إلى جانب انتحار مسن آخر من خلال إلقاء نفسه من شرفة منزله، بحجة أنه يعاني من مرض مزمن.

يأتي ذلك بعد ساعات من انتحار مواطنين لبنانيين اثنين، بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يخيم على البلاد.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #أنا_مش_كافر ضمن الوسوم الأكثر تداولا، حيث عبّر الناشطون عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويمرّ لبنان بأسوأ أزمة اقتصاديّة منذ انتهاء الحرب الأهليّة عام 1990، إذ تخرج احتجاجات شعبيّة يوميّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة.

ووصل سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء عند حوالي 8000 ليرة للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

والثلاثاء، أعلنت السلطات رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 بالمئة، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين بالخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

جي بي سي نيوز

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