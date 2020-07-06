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حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد
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الخميس 09 يوليو 2020 05:13 صباحاً
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو مكة
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة بـ"سبت شمران"
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية"
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:23 صباحاً
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
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مساء dmc - وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
DMC
DMC
الاثنين 06 يوليو 2020 10:28 مساءً
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