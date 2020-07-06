"الصحة" تستعرض غدًا القدرة الاستيعابية لغرف العناية المركزة قبل وبعد جائحة كورونا

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"العبدالعالي" يوضح إجمالي الحالات والفحوصات ويجيب عن الاستفسارات الشائعة

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) يوم غد الثلاثاء عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات والمستجدات الطبية، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما يستعرض الدكتور جلال العويس، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، القدرة الاستيعابية لغرف العناية المركزة قبل وبعد الجائحة.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

فيروس كورونا الجديد