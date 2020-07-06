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وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية

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وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية ، للحد من انتشار الجديد ، المعلنة بتاريخ العاشر من ذي القعدة 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية.
وأوضح المصدر أنه يمكن الاطلاع على البروتوكولات" الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد عبر الرابط التالي:
https://covid19awareness.sa/archives/5460
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.
وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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