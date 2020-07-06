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الاتحاد .. "المولد " يتحول إلى حارس مرمى .. والقرني يعود

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الاتحاد ..

انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا.
ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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