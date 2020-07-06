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"جامعة المؤسس" تطلق منهجًا تعليميًا جديدًا للوقاية من

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"جامعة المؤسس" تطلق منهجًا تعليميًا جديدًا للوقاية من فيروس كورونا "جامعة المؤسس" تطلق منهجًا تعليميًا جديدًا للوقاية من
تزامنًا مع رفع الحظر والعودة للحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الاثنين، وبحضور وكيل الجامعة المكلف، منهجًا وبرنامجًا تدريبيًا للوقاية من المستجد ليكون ضمن المناهج الجامعية للطلاب، حيث يأتي تدشين هذا المنهج متزامنًا مع رفع الحظر الكلي والعودة للحياة الطبيعية تحت شعار (نعود بحذر) ليُسهم في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية في البيئة الجامعية أثناء جائحة كورونا.

وتفصيلاً، عمل على إعداد هذا البرنامج مركز تعزيز الصحة بالشراكة مع كلية الطب وعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وقامت وحدة التدريب والدراسات في مركز تعزيز الصحة وبفريق مختص من الخبراء على تطوير برنامج متكامل للتدريب والوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك وفق أعلى المعايير للجامعات العالمية، حيث يحتوي هذا البرنامج التدريبي على ثلاثة فصول تهدف إلى التعريف بجائحة كورونا وآخر تطوراتها ومستجداتها.

الفصل الأول: يتضمن نشأة كوفيد-١٩ وطرق التعرف عليه وتأثيره على صحة الإنسان.

الفصل الثاني: يتضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للتصدي لـكوفيد-١٩.

الفصل الثالث: يتضمن دور الصحة العامة والعمل البحثي في التصدي لـكوفيد-١٩.

ونظرًا للتطور الكبير الذي تشهده الجامعة في التعليم الإلكتروني، سوف يقوم هذا البرنامج التدريبي المطور بالعمل عن بعد على استخدام وسائل تعليمية مختلفة مثل المحاضرات التعليمية والمقالات العلمية والفيديوهات التدريبية والرسوم البيانية ورسوم الأنفوجرافيك التوضيحية والأسئلة والأجوبة التنويرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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