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"التعليم": إغلاق أكثر من 4 آلاف حساب مرتبطة بالوزارة

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"التعليم": إغلاق أكثر من 4 آلاف حساب مرتبطة بالوزارة "التعليم": إغلاق أكثر من 4 آلاف حساب مرتبطة بالوزارة
أكدت أنها مخالفة لحوكمة حسابات شبكات التواصل

كشفت وزارة التعليم أنها أغلقت أكثر من 4 آلاف حساب مرتبط بالوزارة، ومخالف لقرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل.

وقالت وزارة التعليم: "بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات، تم إغلاق 4795 حسابًا، وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 حسابًا غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب".

وأضافت: "هذه الحسابات كانت تعمل بلا حوكمة، وتشكل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي للوزارة، وعلى علاقتها بالجمهور". مشيرة إلى أن تلك الحسابات كانت تُدار كذلك بطريقة غير منظمة.

ولفتت الوزارة إلى أن معظمها كانت في "تويتر"، بواقع 3147 حسابًا، و721 حسابًا في "سناب شات"، و927 حسابًا في "إنستغرام".

وأكدت وزارة التعليم أنها أعادت ترميز 76 ألف حساب، ووحّدت هويتها. مشيرة إلى أنها مستمرة في ضبط الحسابات المرتبطة بالوزارة وتجويدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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