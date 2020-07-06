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عن بُعد.. أمانة اللجان الضريبية تعقد ورشة عمل تعريفية حول دورها ومهامها

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عن بُعد.. أمانة اللجان الضريبية تعقد ورشة عمل تعريفية حول دورها ومهامها عن بُعد.. أمانة اللجان الضريبية تعقد ورشة عمل تعريفية حول دورها ومهامها
بالتعاون مع "غرفة مكة" لتعزيز المصداقية والثقة والتواصل الفعال مع المتعاملين

عن بُعد.. أمانة اللجان الضريبية تعقد ورشة عمل تعريفية حول دورها ومهامها

تقيم الأمانة العامة للجان الضريبية بالتعاون مع مجلس الغرف "غرفة مكة" ورشة عمل عن بُعد، وذلك يوم الثلاثاء 2020/ 07/ 07م الموافق 1441/ 11/ 16هـ، الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك ضمن سعيها في بناء الثقة، وتعزيز المصداقية، وتحقيق مبدأ التواصل الفعال مع المتعاملين وشركات الأعمال لزيادة الوعي بإجراءات العمل وتيسيرها.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التي قدمتها للتعريف بدورها في دعم القطاع الزكوي والضريبي، ومهام واختصاصات اللجان الضريبية، ودورها في المنظومة القضائية.

وتستعرض الورشة أوجه الدعم الإداري والقانوني والفني والمحاسبي الذي تقدمه الأمانة العامة لإنجاز أعمالها، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية. كما تعرض اللقاءات نشأة وتشكيل اللجان الضريبية، وقواعد عملها، مع توضيح التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى.

ويجري خلال الورشة استعراض أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم الأمانة العامة على تنفيذها، منها بعض المشاريع التشغيلية والتطويرية، والتفصيل في إجراءات مشروع التقاضي عن بُعد، الذي يهدف لتوفير عناء التنقل لأطراف الدعوى، وضمان تطبيق إقامة الجلسات وفق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور.

وتدعو الأمانة العامة المتعاملين معها للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) من الـ8 صباحًا حتى الـ6 مساء على مدار الأسبوع.

وللتعرف على المزيد، ومتابعة المستجدات، يُرجى الدخول على موقعها الرسمي (gstc.gov.sa)، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي Twitter , LinkedIN@_GSTC.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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