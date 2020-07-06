أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

Print
بالمراكز التجارية والأماكن العامة والمرافق الحكومية

بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

تواصل بلدية مركز السهي، في محافظة صامطة، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، عبر تطهير وتعقيم ورش واجهات المحلات وبراميل النفايات والأماكن العامة والمرافق الحكومية والشوارع العامة بالمركز والقرى التابعة له.

يأتي ذلك ضمن جهود الحد من انتشار جائحة المستجد، لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

كما نفذت البلدية جولات رقابية على المنشأة الغذائية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية وتأمين وسائل السلامة لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

وقال رئيس بلدية مركز السهى، المهندس عبد الله بن حمد عواف، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وفق خطط وآليات وضعت منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس، للحد من انتشاره وضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمركز والقرى التابعة له.

بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية