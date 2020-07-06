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محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و"حماية البيئة"

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أكد أنها تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة

محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و

شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.

وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.

وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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