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غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع

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غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع
آخر الحالات كانت 19 الاثنين الماضي

غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع

مع استمرار تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في منطقة حائل، لوحظ عدم تسجيل حالات تعافٍ جديدة على مدى 7 أيامٍ متتالية في حائل ومحافظاتها.

وكانت آخر حالات التعافي التي سُجلت بمنطقة حائل وبقية محافظاتها، يوم الإثنين الماضي 29 يونيو، إذ تم تسجيل 19 حالة تعافٍ في ذلك اليوم، بينما خلت قائمة شهر يوليو في أسبوعها الأول من تسجيل أية حالة تعافٍ جديدة.

يُذكر أن منطقة حائل سجلت اليوم، 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 65 حالة في مدينة حائل، و5 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة موقق، وحالتين في محافظة السليمي، وحالة واحدة في كل من محافظتي الغزالة وبقعاء؛ وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمنطقة حائل 2008 إصابة، منها 1376 حالة نشطة، و629 حالة تعافٍ، و3 حالات وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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