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الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق

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في جولة توسيع الفارق النقطي والاقتراب من اللقب

الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق

يستضيف برشلونة الأربعاء المقبل ضيفه إسبانيول المتذيل متطلعاً للضغط على غريمه ريال مدريد وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتاً، قبل لقاء الأخير مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس الجمعة ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويبتعد الريال بفارق أربع نقاط في صدارة الليغا عن برشلونة برصيد 77 نقطة من 34 مباراة مع تبقي أربع مباريات على ختام الموسم، الطامح مع نهايته تحقيق لقبه الثاني في الدوري في ثماني سنوات بعد لقب أخير عام 2017.
وكان ريال مدريد تفوق بصعوبة في المرحلة الأخيرة 1-0 على مضيفه أتلتيك بلباو بفضل ركلة جزاء لقائده وقلب دفاعه سيرخيو راموس، فيما بدا برشلونة مقنعاً في الفوز 4-1 على مضيفه فياريال بعد تعادلين مخيبين أمام أتلتيكو مدريد وسلتا فيغو.
وواصل ريال تحقيق النتائج المثالية منذ استئناف منافسات الليغا الشهر الماضي بعد توقف منذ مارس بسبب المستجد، إذ حقق سبعة انتصارات في سبع مباريات، بينما اكتفى برشلونة بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.
ويخوض ريال مدريد مباراته أمام ألافيس صاحب المركز السابع عشر الطامح للبقاء بعيداً عن منطقة الهبوط، إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن مايوركا الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز العودة إلى الدرجة الثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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