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"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

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"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" "الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، مساعده، علي بن سعد القباني.

جاء ذلك لجهوده في قيادة مجموعة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، للحد من انتشار جائحة المستجد.

إضافة إلى جهوده الأخرى في الوقوف على سير العمل داخل الفروع الإيوائية خلال الفترة الماضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والتصدي لكل ما قد يعترضها من تحديات.

وقال "الحربي" إن التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة الفرع بما قدمه ويقدمه "القباني" من مجهود وعطاء متفانٍ في سبيل إنجاح الخطط الموضوعة لخدمة جميع المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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