"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز

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في "الخدمة المجتمعية والإبداع والابتكار والتحصيل العلمي"

التقى أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة العليا لجائزة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للتفوق العلمي والتميُّز، في مكتبه بالإمارة، الاثنين، أمين عام الجائزة، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.

واطلع أمير المنطقة، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن جائزته للتفوق العلمي والتميز في مسماها وأهدافها الجديدة، ومجالاتها المختلفة "الخدمة المجتمعية والإبداع والابتكار والتحصيل العلمي". كما اطلع على تقرير عن آخر استعدادات حفل الجائزة في عامها الواحد والثلاثين المقرر له الأربعاء الموافق ١٤٤١/١١/٢٤ هـ.

وأكد أمير المنطقة، أن الجائزة حققت -ولله الحمد- نجاحات كبيرة بيد أعداد كبيرة من الشباب والشابات بالمنطقة.

ونوه بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وقال أمين عام الجائزة، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، إن الجائزة تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك، خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من واحد وثلاثين عامًا، وكانت حافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

وأضاف "اللحيدان" أن الجائزة شهدت هذا العام إضافة مجالين جديدين "التميز في الخدمة المجتمعية، والتميز في الإبداع والابتكار".