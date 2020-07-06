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"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات

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"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات "تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات
لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية أو ما يعادلها

أعلنت الكلية التقنية في الأفلاج، فتح باب القبول والتسجيل للفترة الصباحية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية أو ما يعادلها، لبرنامج الدبلوم للفصل الأول في الكلية.

وقال عميد الكلية التقنية بالأفلاج، المهندس علي بن مفرح القحطاني، إن التسجيل سيبدأ بمشيئة الله، من 1441/11/23هـ، حتى الثلاثاء 29/11/1441هـ، في تخصصات: "الدعم الفني، المحاسبة، ميكانيكا السيارات"، عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض: www.rbu-admit.edu.sa.

وأكد "القحطاني" أهمية تحري الدقة في إدخال البيانات للمتقدمين، مع ضرورة الالتزام بشروط القبول والتسجيل العامة للبرنامج والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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