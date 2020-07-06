أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها

Print
من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها
7 وجهات عربية تصل إليها طيران الإمارات وفلاي دبي

من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها

أعلنت دائرة السياحة في دبي عن فتح الإمارة أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداءً من يوم غدٍ، الموافق في 7 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي قيود عمرية على السفر.

وتشمل قائمة التحقق للسفر إلى دبي 4 إجراءات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران، فضلاً عن شراء تأمين على السفر تشمل تغطية تكاليف العلاج من أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر.

وبينت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، حيث يتعين على المسافر في هذه الحالة عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار.

وأوضحت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.

وبحسب الشركة يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي.

إلى هذا بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن طيران الإمارات وفلاي دبي 76 وجهة، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات" و24 لـ"فلاي دبي"، أما الوجهات العربية فقد وصلت إلى 7 مدن، وهي البحرين والقاهرة وتونس وبيروت والخرطوم وعمّان والإسكندرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية