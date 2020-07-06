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حرس الحدود في تبوك يحبط تهريب 280 ألف حبة "كبتاجون" و7 كغم من الأفيون

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القبض على المتورط في العملية بعد رصد تجاوزه حدود المملكة البحرية

حرس الحدود في تبوك يحبط تهريب 280 ألف حبة

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، بتوفيق الله تعالى، عن إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (280000) مئتان وثمانون ألف حبة من الحبوب المخدرة (الكبتاجون)، و(6,809) ستة آلاف كيلو وثمان مئة وتسعة جرامات من مادة الأفيون المخدر، في منطقة تبوك، مشيراً إلى أنه تم القبض على المتورط فيها، وهو شخص من الجنسية المصرية، وذلك بعد رصد محاولة تجاوزه بحراً حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه "تم رصد شخص عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادماً من الجانب المصري، مرتدياً بدلة غوص، أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص".

وأكد المتحدث الرسمي، أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

حرس الحدود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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