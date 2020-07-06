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في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب

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في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب
مكونة من أربعة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود.. وضد سائقي تطبيقات التوصيل

في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود)، تورطوا بارتكاب 22 حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف العقيد "التويجري" أن قيمة المبالغ المسلوبة قدرت بنحو 28.000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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