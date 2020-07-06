إزالة تعديات على 14400 متر مربع في عدد من المواقع في بيش

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وعودات بتخفيف الغرامات لحدها الأدنى

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش بمنطقة جازان، عدداً من التعديات تقع شمال وجنوب المحافظة بمساحة تقريبية 14400 متر مربع من الأراضي المتعدى عليها، وذلك في مواقع مختلفة بالمحافظة، والتي كانت بمركز "الخلاوية" وقرية "المدرك"، حيث تمت الإزالة بمتابعة رئيس مركز الخلاوية وأعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش.

وأوضح محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، أن لجنة التعديات أزالت التعديات التي أُحدثت على أراضٍ عامة، وشملت أحواشاً ومباني ومزارع، وقامت بتسليم الأراضي للبلدية والزراعة بمحافظة بيش.

وأكد استمرار المحافظة بمراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن، وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير، مضيفًا: "سوف يتم تطبيق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع والذي يأتي من توجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأبانت لجنة التعديات بمحافظة بيش، أن من يتعاون معها، ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالته فإن اللجنة سوف تراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.