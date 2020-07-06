"الصحة": 65 % من الحالات الجديدة لذكور

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت "الصحة"، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4207 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 213716 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 62114 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2254 حالة حرجة.

كما تم تسجيل عدد 4398 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 149634 حالة.

وقالت "الصحة": إن الحالات المسجلة وعددها 4207 حالات، منها 35% إناث، و65% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات 1968 حالة، بإضافة 52 حالة وفاة جديدة.

لافتةً إلى أنه تم إجراء 60064 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص إلى 1934391 فحصاً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة