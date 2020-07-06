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البنك الأهلي يطرح إصدار 4200 صك من الفئة الأولى بـ 4.2 مليار ريال

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البنك الأهلي يطرح إصدار 4200 صك من الفئة الأولى بـ 4.2 مليار ريال البنك الأهلي يطرح إصدار 4200 صك من الفئة الأولى بـ 4.2 مليار ريال
لخلق فرص استثمارية لعملائه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية

البنك الأهلي يطرح إصدار 4200 صك من الفئة الأولى بـ 4.2 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي بقيمة 4.2 مليار ريال، حيث تمت تسوية الصكوك في تاريخ 30 يونيو 2020.

ويستهدف هذا الإصدار خلق فرص استثمارية لعملاء المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 4200 صك على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، كما تبلغ القيمة الاسمية للصك مليون ريال بعائد سنوي 4.25% وبدون مدة استحقاق.

ويجوز استرداد الصكوك مبكراً بسبب حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناءً على اختيار البنك ووفقاً لما هو مبيّن في أحكام وشروط الصكوك. وقد قام البنك بتعيين الأهلي كابيتال منفرداً، مديراً لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص.

وجاء حجم الإصدار بشكل استثنائي ليؤكد قوة ومتانة المركز المالي للبنك الأهلي واستراتيجيته في أن يكون الاختيار الأول للعملاء، كما يأتي ذلك تأكيداً على جودة وتنافسية خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة التي تستهدف تعزيز نمو ثروات عملائه وتقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة وخدمات استشارية تواكب تطلعات واحتياجات عملائه الشخصية وتحقق أهدافهم المالية.

ويأتي هذا بالإشارة إلى الإعلان الصادر عن البنك الأهلي التجاري ("البنك") المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية ("تداول") في تاريخ1441/10/12هـ الموافق 04/06/2020 بشأن البدء في طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي من خلال طرح خاص.

البنك الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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