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.. هواة الطيران الشراعي يعانقون متعة الأجواء بـ"سودة عسير"

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بالفيديو.. هواة الطيران الشراعي يعانقون متعة الأجواء بـ"سودة عسير" .. هواة الطيران الشراعي يعانقون متعة الأجواء بـ"سودة عسير"
شاركوا زوار المنطقة التحليق فوق المتنزهات

بالفيديو.. هواة الطيران الشراعي يعانقون متعة الأجواء بـ

شارك مجموعة من هواة الطيران الشراعي الحر زوار سودة عسير متعة الأجواء والتحليق بمعانقة السحاب؛ للاستمتاع بتلك الأجواء الرائع وإمتاع الزوار والمتنزهين بالتحليق فوق سماء المتنزهات بعد الانطلاق.

جاء ذلك وسط بهجة واستمتاع الموجودين بتلك المنتزهات؛ خصوصاً الأطفال الذين استمتعوا بمشاهدة هواة الطيران الشراعي لحظة انطلاقهم من داخل بعض المتنزهات المطلة على تهامة "رجال ألمع" التي تحظى باهتمام الزوار الذين يحرصوا على زيارتها؛ لتميزها بطبيعة ربانية واجواء ماطره خصوصاً في مثل هذه الأيام ما جعلها من اهم الوجهات السياحية بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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