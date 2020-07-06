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بتداولات تجاوزت 7.2 مليارات ريال لأكثر من 395 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بنيان ريت، ومعدنية، والأسماك، وجدوى ريت السعودية، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دراية ريت، وساب للتكافل، وسليمان الحبيب، والكثيري، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و4.14%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والأسماك، والجزيرة، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الأسماك، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 97.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8147.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.