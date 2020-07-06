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"الصحة" تروي قصة حالة عنوانها "حفل زفاف": هذا الشاب كان تصرفه مسؤولاً

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"الصحة" تروي قصة حالة عنوانها "حفل زفاف": هذا الشاب كان تصرفه مسؤولاً "الصحة" تروي قصة حالة عنوانها "حفل زفاف": هذا الشاب كان تصرفه مسؤولاً
رفض المشاركة في الحفل بعدما لاحظ ارتفاع درجة حرارته واتضحت بعدها إصابته

روت وزارة الصحة، اليوم، قصة شاب وصفت تصرفه بالمسؤول، حيث إنه وبعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة؛ قرر عدم حضور حفل زفاف بعد إجراء فحص اتضح من خلاله إصابته بفيروس #كورونا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم وضمن زاوية قصة حالة: بهذا التصرف المسؤول استطاع الشاب الحفاظ على سلامة الحضور من خطر العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 6 يوليو 2020، تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 213716 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4398 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 149634 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1968 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62114، والحالات الحرجة 2254 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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