أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو

Print
غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو
بينها أكثر من 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية

غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو

تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 442 ألف مكالمة خلال شهر يونيو الماضي، حيث باشرت الفرق الإسعافية 90,473 بلاغًا إسعافيًا في شتى مناطق المملكة من بينها ما يزيد عن 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الشهري، أن إجمالي عدد الفرص التطوعية خلال شهر يونيو بلغت نحو219 فرصة تطوعية شارك بها 3346 متطوعًا ومتطوعة، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغ أكثر من 33 ألف ساعة تطوعية.

وكثفت الهيئة جهودها من خلال البرامج التوعوية والمشاركة في حملات التبرع بالدم وإنشاء نقاط الفرز في بعض مقرات الجهات الحكومية والأماكن العامة ذات الكثافة السكانية كالمجمعات التجارية والمساجد للحد من انتشار الفيروس ورفع الوعي الاجتماعي بطرق الوقاية ومكافحة العدوى.

ونفذت الهيئة أكثر من 12 برنامجًا تدريبيًا عن بعد استفاد منه 14.962 مستفيدًا من أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت الدورات العديد من البرامج الإسعافية، أبرزها برامج مكافحة العدوى، وإدارة الكوارث والأزمات، والإسعافات الأولية، والسلامة الصحية للعاملين في الخطوط الأمامية.


وشددت الهيئة في تقريرها على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والالتزام بجميع التعليمات والأنظمة والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار المستجد وأهمية استشعار المسؤولية في ظل ما تعيشه المملكة من آثار هذه الجائحة.هيئة الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية