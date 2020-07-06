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"مسام" ينتزع 1092 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأول من يوليو

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"مسام" ينتزع 1092 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأول من يوليو "مسام" ينتزع 1092 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأول من يوليو
منها 3 ألغام مضادة للأفراد و774 ذخيرة غير متفجرة و17 عبوة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1092 لغماً منها ثلاثة ألغام مضادة للأفراد، و298 لغماً مضادة للدبابات، و774 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 172.823 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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